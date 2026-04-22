-Acidente na GO-020 (1.3401172)\nVictor Garcia de Oliveira, de 23 anos, morreu após bater em uma pilha de madeira que estava sendo transportada por uma empilhadeira. O acidente aconteceu numa rua paralela à rodovia GO-060, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.\nO caso foi na última segunda-feira (20) e, segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o jovem estava em uma moto e, quando bateu na pilha de madeira, parte da estrutura caiu sobre ele. De acordo com os militares, foi constatado óbito no local pelo médico da Viatura de Intervenção Rápida.\nO POPULAR entrou em contato com a empresa FL Madeiras, mas não teve retorno até a última atualização dessa reportagem.\nNas imagens registradas pelas câmeras de monitoramento do local, é possível ver o momento em que o motociclista bate de frente com as vigas de madeira, que estão sendo transportadas pela empilhadeira e ocupando espaço de passagem dos veículos na rodovia. Victor Garcia de Oliveira fica estirado no afalto após o impacto.