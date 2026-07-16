-Vídeo: acidente (1.3433612)\nA Polícia Civil de Senador Canedo deve investigar as causas de um acidente na GO-020 que resultou na morte de um motociclista no último domingo (12). O condutor de uma moto Suzuki S1000 azul colidiu na traseira de um Jeep Renegade cinza na altura do km 16. Após o atendimento inicial dos bombeiros, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Setor Boa Vista, em Goiânia (veja vídeo acima).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista foi encontrado com quadro de politraumatismo e sinais vitais alterados. Diante da gravidade da situação, os militares iniciaram imediatamente os protocolos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) ainda no local do acidente.\nMotorista réu por 8 mortes na BR-153 diz que bebeu em intervalo entre acidente e teste\nAvião carregado com droga faz pouso forçado em fazenda de Goiás