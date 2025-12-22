-Vídeo (1.3353046)\nUm motociclista morreu após ser atingido por um carro durante chuva em Mineiros, no sudoeste de Goiás, no início da noite da última quinta-feira (18). Segundo informações apuradas pelo repórter Cássio Ramos, da TV Anhanguera, a vítima, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu.\nImagens de câmeras de monitoramento, às quais a TV teve acesso, mostram o momento em que o motociclista atravessa um cruzamento e é atingido por um carro que também cortava a pista (assista acima).\nAdolescente que foi derrubado de moto por viatura da PM durante perseguição morre em hospital\nAdolescente e jovem morrem após baterem motocicleta contra ônibus, em Aparecida de Goiânia\nMotociclista escapa por um triz de ser esmagado por ônibus escolar; vídeo