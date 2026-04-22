-Jovem morre após bater moto em carro (1.3401322)\nUm jovem morreu após ser atingido por outra motocicleta e parar embaixo de um carro, na noite de segunda-feira (20), em Mineiros, no sudoeste de Goiás. Gabriel Barcelos Silva, de 20 anos, pilotava uma moto ao sair de um posto de combustível quando se envolveu no acidente, segundo reportagem da TV Anhanguera (veja o vídeo acima).\nGabriel havia completado 20 anos um dia antes do acidente.\nImagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem acessa a avenida, onde outras três motocicletas trafegavam. Uma delas não conseguiu desviar e atingiu Gabriel, que caiu, derrapou por alguns metros e acabou parando embaixo de um carro que aguardava para entrar na via.\nPor se tratar de um menor, o nome do outro envolvido não foi divulgado. O POPULAR também não teve acesso à identificação do motorista do carro.