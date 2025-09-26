-POP_PRF_ATROPELAMENTO_26_9_2025 (1.3317257)\nUm motociclista, de 33 anos, morreu após ser atingido por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estava em perseguição na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Em entrevista à TV Anhanguera, o delegado responsável pelo caso, João Flávio Ribeiro, disse que a vítima bateu seu veículo no retrovisor da viatura, o que o fez desequilibrar e bater contra um poste. A passageira da motocicleta foi socorrida com ferimentos graves.\nExiste uma narrativa que é confirmada pelos policiais e pelo motoqueiro que o carro tenha dado uma derrapada quando a viatura foi para a direita na tentativa de abordar o primeiro motoqueiro. Vinha o segundo motoqueiro atrás, também em velocidade, e se chocou com o retrovisor da viatura, ido ao meio fio, e batido em um poste”, disse.