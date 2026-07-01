O motociclista Gustavo Pacheco Guimarães, de 28 anos, morreu após ser atropelado por um carro em Rio Verde, no Sudoeste goiano. De acordo com o boletim de ocorrências, o motorista não respeitou o sinal de Pare. Um advogado foi levado para a delegacia após afirmar que dirigia o veículo, mas mudou a versão na unidade alegando que, na verdade, quem dirigia era uma mulher com quem estava saindo porque ele havia ingerido bebida alcoólica, informou a Polícia Civil. O advogado prestou depoimento e foi liberado.\nEle disse que conheceu uma mulher, os dois saíram e ele a deixou dirigir porque ele tinha bebido. Então, ela conduzindo o veículo teria causado essa colisão. Ele assoprou o bafômetro, que deu que ele estava embriagado, de fato", explicou o delegado Adelson Candeo.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não localizou as defesas dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.