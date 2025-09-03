-POP_AcidenteMotoOnibus_03092025 (1.3307826)\nUm motociclista morreu após ser atropelado por um ônibus, no Parque Tremendão, na região noroeste de Goiânia. Imagens de uma câmera de segurança, obtidas pela TV Anhanguera, mostram o momento em que o homem foi atingido pelo coletivo (assista ao vídeo acima).\nO acidente aconteceu na noite desta terça-feira (2), no cruzamento entre a Rua 3 e a Rua H no Parque Tremendão. O nome do motorista não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para um posicionamento.\nNas imagens é possível ver que o motociclista sobe a rua pilotando a moto rumo ao cruzamento. Quando ele chega no ponto de encontro entre as ruas, um ônibus do transporte coletivo o atinge em cheio.\nMulher morre após ser atropelada por motorista bêbada ao voltar da igreja, diz sobrinha