-Vídeo (1.3411085)\nUm motociclista foi autuado em flagrante enquanto atravessava uma passarela para pedestres no km 504 da BR-153, no perímetro urbano de Goiânia. Um vídeo publicado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas redes sociais mostra o momento exato em que o homem dá de cara com o policial ao finalizar a travessia em cima do veículo (veja acima).\nO caso ocorreu na última terça-feira (12), e o vídeo, publicado neste domingo (17) pela PRF, já soma mais de 1 milhão de visualizações e quase 3 mil comentários.\nAo POPULAR, a assessoria da polícia informou neste domingo que a infração foi gravíssima, ocasionando sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motociclista. Além disso, o homem deve pagar o valor de R$ 880 pela multa.\nMais de 500 motociclistas são multados em R$ 1 milhão pela PRF por passeio sem autorização em Goiás