-Acidente Setor Sul (1.3300212)
Um motociclista foi atingido por um carro na rua 88, do Setor Sul, em Goiânia. Imagens das câmeras de monitoramento da rua mostram o momento em que o motorista foi atingido pelo carro e ficou alguns segundos girando no ar, devido ao impacto. Segundo a Polícia Militar (PM), ambos os veículos sofreram danos materiais e a investigação do caso segue com a Polícia Civil (PC).
Por não ter nome divulgado pela polícia, O POPULAR não conseguiu tualizar o estado de saúde da vítima e localizar o suspeito.
O Corpo de Bombeiros Militar afirmou que prestou atendimento e que o homem que foi atingido estava consciente, mas sentia dores na coluna, na região da lombar e na perna.