Concorrentes disputam o comando do Palácio Pedro Ludovico Teixeira (Governo de Goiás/Divulgação)\nA capital do pequi ferve em velocidade nesta sexta-feira (20), sábado (21) e domingo (22) com o retorno da Moto Grand Prix (Moto GP) ao Brasil após 22 anos. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado na GO-020, no Parque Lozandes em Goiânia, é o epicentro de uma operação gigantesca que altera a rotina do goianiense, e para garantir que o evento internacional não colapse o fluxo da cidade, a Prefeitura de Goiânia e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo nesta sexta-feira (20), data dos primeiros treinos livres.\nO POPULAR preparou um guia completo para os goianos não se perderem entre os roncos dos motores e os bloqueios viários. A principal mudança ocorre na GO-020, das 5h às 20h, entre sexta e domingo, onde o trecho próximo ao Autódromo terá restrições severas.