O bloqueio do tráfego na GO-020, entre o Centro Cultural Oscar Niemeyer e o Autódromo de Goiânia, para a realização do Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, de 20 a 22 de março, ocorrerá durante os três dias do evento entre 5 horas e 19 horas, ficando permitido o tráfego total no período noturno. Esse horário é o indicado pela Secretaria-Geral de Governo de Goiás (SGG), que realizou o plano de mobilidade para o evento e para transporte de cargas na região, bem como o abastecimento dos comércios. No horário do bloqueio, porém, apenas o sistema de transporte coletivo terá tráfego livre em todas as vias e as motocicletas que poderão acessar a rodovia estadual.\nÉ válido lembrar que os visitantes que optarem por carros deverão estacioná-los nos quatro locais indicados pela organização – Estádio Serra Dourada, Centro Cultural Oscar Niemeyer, Unip e Shopping Flamboyant –, enquanto que os veículos de aplicativos terão como destino final o Paço Municipal. De todos esses locais até o Autódromo Internacional Ayrton Senna, o deslocamento será feito com ônibus, em linhas especiais que serão criadas.