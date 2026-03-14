Marcado para ser realizado de 20 a 22 de março, a etapa brasileira do Mundial de Motovelocidade (MotoGP) tem feito empresários de Goiânia se movimentarem para oferecer serviços diferenciados ao público que vem de fora. Entre as propostas extravagantes, com serviços e custos diversos, está a oferta de hospedagem em uma mansão em Aparecida de Goiânia com translado de helicóptero e acesso a camarotes com presença de famosos, além de reserva de vagas de estacionamento pelos três dias do evento em pontos da capital e de Brasília.\nProprietário do espaço conhecido como Mansão Eventus, em Aparecida de Goiânia, nas proximidades da BR-153, Luciano Lima planejou uma experiência diferenciada para o público do MotoGP. Além da hospedagem para a permanência no imóvel de alto padrão durante os três dias de evento, o pacote também conta com translado de helicóptero até o autódromo, além de camarote no local e ingressos para a Fan Fest, marcada para os mesmos dias, com shows de Pedro Sampaio, Cat Dealers, Matheus e Kauan, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, entre outros, no Estádio Serra Dourada.