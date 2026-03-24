-influencer_mineiro_moto.mp4 (1.3389974)\nO ronco dos motores da Moto Grand Prix (Moto GP) é, por natureza, um espetáculo que arrasta multidões de apaixonados por motocicletas e influenciadores. No entanto, para quem não economiza nas cifras, a experiência transcende as pistas. É o caso do influenciador mineiro Dan Gs, que viajou de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (MG), para prestigiar o evento com exclusividade. Em suas redes sociais, ele revelou ter desembolsado R$ 20 mil em um passaporte VIP, detalhando mimos que vão do acesso a áreas restritas aos bastidores mais cobiçados da corrida.\nCom milhares de visualizações, o conteúdo publicado por Dan Gs revela os bastidores de um universo que une velocidade e alto padrão. O mineiro compartilhou detalhes da gastronomia — do café da manhã ao almoço — e a programação completa do evento ocorrido no último fim de semana (20 a 22 de março), na capital goiana, demonstrando que o investimento vale a pena para os fãs de velocidade.