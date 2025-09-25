-POP_CACHORRO_TIROS_25_9_2025 (1.3316790)\nUm motoqueiro matou um cachorro a tiros em Anápolis, a 55km de Goiânia, enquanto o animal corria atrás dele na rua. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o animal, acompanhado de mais outros dois cachorros, é atingido pelo disparo e fica caído no asfalto (veja acima). AO POPULAR, o delegado Rodrigo Arana, responsável pelo caso, disse que o suspeito ainda não foi preso e o caso está sendo investigado.\nInfelizmente o suspeito não foi identificado até o presente momento, mas estamos realizando diversas diligências visando a identificação da placa e do motociclista que conduzia o veículo”, disse.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nAinda conforme o delegado, a polícia civil visa principalmente descobrir se o suspeito possui licença para porte de arma de fogo. “Pode caracterizar vários crimes, como porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo em via pública considerando a comprovação da desnecessidade da realização [do crime]”, disse Arana.