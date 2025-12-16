O motorista Jhonatan Murilo Leite, de 22 anos, é julgado nesta terça-feira (16), em Cachoeira Alta, no oeste goiano, pela morte de quatro policiais militares em um acidente ocorrido em 24 de abril de 2024, na BR-364. Ele responde por quatro homicídios com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e não por homicídio culposo (sem intenção), previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).\nO acidente aconteceu por volta das 19h30. Jhonatan dirigia um caminhão com 70 toneladas de milho em uma subida da rodovia, quando o veículo bateu de frente com uma viatura do Comando de Operações de Divisas (COD), que descia a pista no sentido contrário.\nNa viatura estavam o subtenente Gleidson Rosalen Abib, de 34 anos; os sargentos Liziano José Ribeiro Júnior, de 44, e Anderson Kimberly Dourado de Queiroz, de 42; e o cabo Diego Silva de Freitas, de 34. Os quatro policiais morreram.