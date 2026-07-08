-POP_Boi_Caminhonete_080726 (1.3430730)\nUm homem está sendo investigado por maus-tratos a animais por ter arrastado um boi preso pelos chifres a uma caminhonete e fazer piada com a situação (assista ao vídeo acima). O caso aconteceu na cidade de Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização da matéria. Nas filmagens, o homem dá risadas e afirma: “Sabe galopar não, sabe? Ó o galopando, ó! Ó! Ó lá, você não é brabo, meninão? Dá um oi para a mídia, dá!”.\nOnça no Araguaia: pegadas próximas a acampamentos surpreendem turistas\nCobra surpreende turista em cachoeira da Chapada dos Veadeiros; vídeo\nDe acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima com os vídeos publicados na internet pelo suspeito. Além disso, também foi encontrado um outro vídeo que mostra o homem cortando o abdômen de um porco. O animal foi localizado pela equipe policial, já sem vida.