-VÍDEO: Homem arrasta cavalo em Goiânia (1.3429228)\nUm motorista foi flagrado arrastando um cavalo preso a uma caminhonete em uma rua do Setor Monte Pascoal, em Goiânia. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (2) e foi registrado por pessoas que passavam pelo local. O motorista foi identificado pela Polícia Militar nesta sexta-feira (3).\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu entrar em contato com a defesa para posicionamento.\nA delegada do Grupo de Proteção Animal, Simelli Lemes, responsável pelo caso informou que o Batalhão de Cavalaria da Polícia Militar localizou o motorista. Segundo ela, equipes da Polícia Civil e da perícia foram até o local para verificar o estado de saúde do cavalo.\nO Batalhão de Cavalaria da Polícia Militar entrou em contato com o GPA informando que havia localizado e identificado o motorista do veículo. Estamos indo ao local com a perícia para verificar o estado atual do cavalo”, informou a delegada.