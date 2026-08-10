O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) afirma que o comerciante Lucinário Nunes Athayde, de 52 anos, agiu intencionalmente ao atropelar e matar o aposentado Henrique José Primo, de 72, no dia 12 de julho, em Mineiros. Ao tentar fugir após o atropelamento, Lucinário ainda bateu a sua camionete no carro em que estavam Claudiney de Oliveira Rodrigues, de 39, e seu filho, Breno Kaua Pereira da Frota Rodrigues, de 13 anos. Claudiney e Breno morreram no local. O MP-GO denunciou Lucinário por homicídio qualificado, no primeiro caso doloso e nos outros dois com dolo eventual (quando se assume o risco de causar a morte).\nO promotor Guilherme Vinícius Barbosa Alves, da 3ª Promotoria de Justiça da comarca de Mineiros, afirma que Lucinário nutria uma animosidade contra Henrique desde outubro de 2024, quando o idoso resolveu levar adiante uma denúncia contra um fato ocorrido no interior do mercado pertencente ao comerciante. Uma pessoa havia jogado um artefato explosivo no estabelecimento causando ferimentos em Henrique e o comerciante teria ficado do lado do agressor, enquanto a vítima resolveu procurar a polícia. O promotor afirma que desde então Lucinário passou a ofender o aposentado e até a ameaçá-lo de morte.