Um motorista bateu a caminhonete em um poste próximo a uma estrada vicinal conhecida como estrada dos americanos, na GO-174, em Rio Verde, na região sudoeste do estado. A vítima identificada como Evandro Francisco Giacomini morreu logo após o acidente, quando saiu do veículo e levou um choque elétrico de um fio solto que estava no poste.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, com o impacto da caminhonete, o poste de energia quebrou e caiu em cima do veículo. Por isso, quando Evandro saiu da caminhonete, ele encostou em um dos fios soltos e sofreu uma forte descarga elétrica.