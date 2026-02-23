Um motorista bateu a caminhonete em um poste próximo a uma estrada vicinal conhecida como estrada dos americanos, na GO-174, em Rio Verde, na região sudoeste do estado. A vítima identificada como Evandro Francisco Giacomini morreu logo após o acidente, quando saiu do veículo e levou um choque elétrico de um fio solto que estava no poste.\nSegundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, com o impacto da caminhonete, o poste de energia quebrou e caiu em cima do veículo. Por isso, quando Evandro saiu da caminhonete, ele encostou em um dos fios soltos e sofreu uma forte descarga elétrica.\nApós áudio de desespero da enteada à polícia, padrasto foge e é preso ao bater carro em poste, diz polícia\nJovem morre em acidente com moto perto do Parque dos Povos Indígenas no centro de Palmas\nHomem se esconde em motel após fingir sequestro, diz polícia