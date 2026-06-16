O mestre de obras Deivid Kenedy Rodrigues Agrimar, de 36 anos, foi absolvido por um júri popular da acusação de matar o entregador e influenciador digital Gabriel Ricardo Araújo de Souza, de 24, em um acidente de trânsito no Residencial Parque das Flores, em Senador Canedo, no qual Deivid estaria embriagado e dirigindo sem habilitação. Os jurados reconheceram que foi Deivid quem atropelou e matou Gabriel, confirmaram que ele teria agido com dolo eventual (assumindo o risco de matar), porém, ao votarem o último ponto, o absolveram.\nAo denunciar Deivid, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) afirmou que ele teria ingerido bebida alcoólica na tarde de 18 de maio de 2025 e, posteriormente, saído com o carro em Senador Canedo. Por volta de 20h50 do mesmo dia, ele teria desrespeitado uma sinalização de parada obrigatória (placa de “Pare”) e avançado em um cruzamento, atingindo Gabriel a aproximadamente 48,5 km/h em uma via com limite de 40 km/h. Além disso, o mestre de obras não tinha carteira nacional de habilitação (CNH). O influenciador estava em uma moto, levando uma mercadoria para entrega, e morreu no local.