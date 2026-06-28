Em nota, a Comurg manifestou repúdio à imprudência no trânsito e reiterou seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus funcionários (Divulgação/ Comurg)\nUm motorista foi preso na madrugada deste sábado (27), após dirigir embriagado e atropelar dois servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) no Parque Santa Rita. Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu por volta das 4h30, na Avenida Americano do Brasil.\nComo a identidade do suspeito não foi divulgada, não foi possível localizar sua defesa.\nSegundo relatos, o condutor perdeu o controle do veículo, atravessou a pista dupla e invadiu o canteiro central, atingindo os dois profissionais, um homem de aproximadamente 45 anos, e uma mulher de cerca de 50 anos, que realizavam a poda de gramados no local. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez do motorista.