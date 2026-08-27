O motorista Ithalo Vilela de Santana, que estava bêbado quando atropelou e matou a cozinheira Rosângela Ribeiro da Silva, de 51 anos, foi condenado a 8 anos e 6 meses de prisão. A sentença foi proferida após júri realizado nesta quinta-feira (27) e determina que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado, em um presídio de Aparecida de Goiânia.\nA decisão foi assinada pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara. Ithalo foi condenado pelos crimes de homicídio doloso - que é quando se assume o risco de matar - e fuga do local do acidente.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa dele, para que pudesse se posicionar sobre a sentença, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nChapeiro vai a júri por morte de cozinheira em acidente no Jardim América\nMotorista bêbado que atropelou e matou passageira de moto furou sinal vermelho, diz PC