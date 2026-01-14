Dona Benedita comemorou seu aniversário de 73 anos no dia anterior ao atropelamento. (Reprodução/TV Anhanguera)\nA Justiça decidiu que o motorista embriagado que atropelou e matou a idosa Benedita Lopes de Sousa, de 73 anos, responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A decisão é do desembargador Edison Miguel da Silva Jr., relator na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO).\nO POPULAR tentou contato com a defesa do motorista, representada pelo advogado Jean Carlos Santiago, na manhã desta terça-feira (14), mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com o Tribunal, a mudança na classificação do crime ocorreu pelos seguintes motivos:\nBeber e dirigir não prova intenção de matar: para os desembargadores, o fato de o motorista estar bêbado ou acima da velocidade permitida não prova, sozinho, que ele assumiu o risco de causar a morte da vítima.