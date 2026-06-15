João Lourenço de Oliveira, de 65 anos, está desaparecido desde sábado (13), em Goiânia. Ele planejava ir a Bela Vista, na região metropolitana da capital, acompanhado de seu filho (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO motorista da Polícia Civil de Goiás (PC), João Lourenço de Oliveira, de 65 anos, está desaparecido desde sábado (13), em Goiânia. Ele planejava ir a Bela Vista, na região metropolitana da capital, acompanhado de seu filho. No entanto, como o pai recebeu uma visita, o filho optou por seguir viagem na frente. Segundo informações da TV Anhanguera, João saiu de casa em sua caminhonete e, após várias tentativas de contato por telefone, o filho não obteve retorno. O idoso reside no bairro Parque Jardim Buriti, em Goiânia.\nApós não receberem retorno de João Lourenço, os familiares pediram a um vizinho que fosse até a casa dele para verificar o que estava acontecendo. Ao chegar ao local, o vizinho não encontrou o idoso nem a caminhonete. Ainda segundo a TV Anhanguera, o veículo foi visto pela última vez no Setor Ipiranga, próximo ao bairro onde João reside.