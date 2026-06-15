O motorista da Polícia Civil de Goiás (PCGO), João Lourenço de Oliveira, de 65 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (13), foi encontrado morto nesta segunda-feira (15). A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que também anunciou a prisão do filho da vítima, apontado como suspeito do crime.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nJoão Lourenço desapareceu após sair de casa, em Goiânia, dirigindo sua caminhonete. Desde então, familiares e forças de segurança realizavam buscas para localizar o servidor público.Segundo nota da PC, enviada à repórter Sarah Gandra, de O POPULAR, foi instaurado um procedimento policial para apurar o desaparecimento (confira a nota completa ao final do texto).\nMotorista da Polícia Civil está desaparecido após sair de casa em caminhonete