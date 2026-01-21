Enio Gabriel Silva Gomes, de 34 anos, foi visto pela última vez no domingo (18), no Jardim Tiradentes; veículo utilizado por ele foi localizado pela polícia nesta quarta-feira (21) (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm motorista de aplicativo, de 34 anos, está desaparecido desde o último final de semana, quando saiu de casa para trabalhar em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. O homem foi identificado como Enio Gabriel Silva Gomes, segundo a Polícia Civil.\nDe acordo com o relato de uma familiar, o último contato com o motorista teria sido feito na noite de sábado (17). A família registrou um boletim de ocorrência na última segunda-feira (19).\nImagens obtidas pela TV Anhanguera mostram Enio Gabriel saindo do Volkswagen Up branco, veículo que estava utilizando para trabalhar, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, por volta de 12h50 de domingo (18).