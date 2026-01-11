Douglas Dias Alves (Arquivo pessoal/Gean Lucas Dias Alves)\nO motorista de aplicativo Michael Douglas Dias Alves, de 24 anos, morreu após bater a moto que pilotava contra uma vaca na GO-070, em Goiânia. Ao POPULAR, Gean Lucas Dias Alves, irmão de Michael Douglas, contou que ele estava com a namorada que quebrou o braço. Segundo os bombeiros, ela foi levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado de choque. A vaca também morreu. A Polícia Civil investiga o caso.\nMeu irmão era uma cara de alegria contagiante, apaixonado por cavalos, pesca, contador de histórias e amante de futebol. Tínhamos uma relação de muito amor, carinho e parceria. Fruto de uma criação de uma família tradicional católica e pais disposto a formar homens de respeito.\nCiclista morre após ser atropelado na BR-153, em Aparecida de Goiânia