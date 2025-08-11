-POP_CAMERASEG_110825 (1.3298627)\nUm motorista de aplicativo foi encontrado morto dentro do carro no bairro Jardim Ana Lúcia, na região sudoeste de Goiânia. Imagens obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera mostram a vítima passando dentro do seu carro no banco do passageiro e sendo seguida por um Hyundai Tucson na cor preta (assista ao vídeo acima).\nNas imagens é possível ver que por volta de meio-dia da última sexta-feira (8), o carro do motorista de aplicativo, o Chevrolet Onix Plus prata, passa pela rua Conquista seguido pelo Hyundai Tucson preto. A vítima está assentada no banco da frente no lado do passageiro.\nEm determinado momento, os dois carros param e ficam estacionados por pouco mais de 1 minuto. Por um outro ângulo, é possível ver que os veículos saem, mas param novamente poucos metros depois, até que o homem que dirigia o carro do motorista de aplicativo, abre a porta e se desloca até o carro preto e entra no banco de trás.