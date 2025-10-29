Um motorista de aplicativo de 37 anos foi esfaqueado no pescoço por um passageiro, de 41 anos, que alegou ter pensado que seria um assaltado. O crime ocorreu na madrugada do último domingo (26), em Ceilândia, durante uma corrida que partiu de Águas Lindas de Goiás com destino ao Recanto das Emas, no Distrito Federal.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para que pudesse se posicionar.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o delegado Ataliba Neto, responsável pelo caso, revelou que o suspeito afirmou em depoimento que entrou em desespero por acreditar que seria morto.\nEle teria imaginado que seria assaltado, teria se desesperado. Ele fala ‘achei que iam me assaltar, achei que iam me matar, que eu ia morrer, por isso que eu peguei o canivete’ ele falou ‘eu uso esse canivete porque eu já fui assaltado duas vezes’, e realmente ele tinha registro de ocorrência com roubo, como vítima já”, revelou o delegado.