O motorista de aplicativo encontrado morto dentro do carro faleceu de causas naturais e não houve crime, de acordo com o delegado Carlos Alfama, do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH). O caso aconteceu no bairro Jardim Ana Lúcia, na região sudoeste de Goiânia.\nA investigação descartou a possibilidade de homicídio. O laudo cadavérico e a oitiva das testemunhas apontam para morte natural. A Polícia Civil não irá divulgar a causa específica da morte, para preservar a intimidade, vida privada e a imagem da vítima e familiares. No entanto, informamos que foi descartada qualquer suspeita de crime”, disse o investigador ao POPULAR.\nO delegado contou à reportagem que o motorista de aplicativo pediu ao jovem que o deixasse naquele local alegando que estava passando mal, não podia dirigir e colocou a localização no celular do jovem.