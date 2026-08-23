-VÍDEO: Motorista de app recebe proposta inusitada (1.3447955)\nO que deveria ser apenas mais uma corrida de aplicativo, terminou de um jeito inesperado para o motorista de aplicativo Carlos Coutinho, em Goiânia. Uma passageira ofereceu R$ 150 para que ele a escutasse enquanto desabafava sobre o fim de um relacionamento.\nO caso aconteceu na útlima sexta-feira (21). Segundo Carlos, o caso aconteceu por volta das 21h, na região Noroeste da capital. Ele já estava perto de encerrar o trabalho e contou que estava com fome quando recebeu uma mensagem da passageira pelo aplicativo.\nEla falou que tinha acabado de terminar com o namorado e queria desabafar com alguém, em sigilo. Ela chegou a oferecer R$ 150 para eu ficar ouvindo ela”, contou o motorista ao repórter Vinicius Silva do g1 Goiás.\nEmpresário vira motorista de app e impressiona ao buscar passageiros em Cybertruck da Tesla