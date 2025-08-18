-Caminhão de dupla sertaneja atropela pessoas em Goiás (1.3301045)\nO motorista de caminhão da dupla Diego & Victor Hugo perdeu a consciência após infarto e não viu o acidente, revelou o delegado Kahil Souto Nogueira. O acidente aconteceu na madrugada de domingo (17) durante uma festa na cidade de Itaberaí, no noroeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), o homem recebeu atendimento médico e depois foi conduzido pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO) para a delegacia, onde prestou depoimento (assista acima vídeo do delegado).\nEle disse que sentiu uma forte dor no peito e perdeu a consciência enquanto manobrava o veículo", contou o delegado ao POPULAR.\nA dupla sertaneja, por meio da assessoria de comunicação, divulgou uma nota. Nela lamenta o ocorrido e esclarece que presta apoio aos feridos (veja íntegra da nota ao final deste texto).