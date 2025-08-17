-Caminhão de dupla sertaneja atropela pessoas em Goiás (1.3301045)\nO motorista do caminhão baú da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo, que atropelou pessoas durante uma festa em Itaberaí, no noroeste de Goiás, teria sofrido um princípio de infarto, revelou o delegado Kahil Souto Nogueira. Após o acidente, que ocorreu na madrugada deste domingo (17), segundo o investigador, o homem recebeu atendimento médico e deu depoimento na delegacia (assista acima vídeo do delegado).\nO motorista do caminhão, como se apurou até o momento, teria tido um princípio de infarto. Razão pela qual tinha perdido a consciência e não teria visto o acontecido", disse o delegado.\nOs cantores, por meio da assessoria de comunicação, divulgaram uma nota. Nela lamentou o ocorrido e informou que está prestando apoio aos feridos (veja íntegra da nota ao final deste texto).