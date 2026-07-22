-VÍDEO: Motorista de caminhão de lixo é agredido com socos durante coleta em Goiânia (1.3435537)\nO motorista Elison Evangelista, de 53 anos, que foi agredido com socos no rosto durante o trabalho na madrugada desta terça-feira (21), no Setor Bueno, em Goiânia, afirmou estar profundamente abalado após o ocorrido. Segundo o Consórcio Limpa Gyn, a agressão ocorreu na Avenida T-37, após um casal, com sinais de embriaguez, questionar o caminhão parado na via para a coleta (confira vídeo acima).\nEm áudios enviados pela empresa, o trabalhador relatou que não conseguiu dormir após o episódio: “Nunca pensei que passaria por uma situação dessa”.\nPor não ter o nome divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.\nMotorista de caminhão de lixo é agredido com socos durante coleta em Goiânia; vídeo