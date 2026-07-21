-VÍDEO: Motorista de caminhão de lixo é agredido com socos durante coleta em Goiânia (1.3435537)\nUm motorista de caminhão de coleta de lixo foi agredido com dois socos no rosto enquanto trabalhava na madrugada desta terça-feira (21), na Avenida T-37, no Setor Bueno, em Goiânia. Segundo o Consórcio Limpa Gyn, responsável pelo serviço, a agressão aconteceu depois que um homem e uma mulher, que aparentavam estar sob efeito de álcool, se envolveram em uma discussão com os trabalhadores porque o caminhão estava parado na via durante a coleta (veja o vídeo acima).\nA Polícia Civil informou à reportagem que foi instaurado procedimento investigativo para apurar os fatos e identificar o autor. Como o suspeito não foi identificado, o POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.\nEm áudios enviados pela empresa ao POPULAR, o motorista Elison Evangelista, de 53 anos, relatou que ficou abalado após a agressão e não conseguiu dormir.