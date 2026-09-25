-Vídeo: Acidente caminhão BR-153 (1.3460410)\nO motorista de uma carreta morreu após sofrer um grave acidente na BR-153, no norte goiano. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (24), nas proximidades da praça de pedágio do município de Hidrolina. A identidade da vítima não foi divulgada (assista acima aos estragos causados pelo acidente).\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO), o caminhão saiu da pista e tombou. Depois, o veículo, que transportava produtos de higiene, pegou fogo.\nMédica que teve corpo queimado após lancha explodir passa por 2ª cirurgia, e família diz estar confiante na recuperação\nPolícia acredita que marceneiro pode ter morrido devido a lesões causadas em acidente\nSecretário e vereador de Leopoldo de Bulhões ficam feridos em acidente com caminhão na GO-010\nO Corpo de Bombeiros foi chamado para combater o incêndio e prestar socorro, mas o motorista não resistiu. Em decorrência do acidente, as duas pistas da rodovia foram totalmente interditadas. O trânsito só foi liberado cerca de duas horas de bloqueio.