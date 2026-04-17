Os policiais Liziano José Ribeiro Júnior, Diego Silva de Freitas, Gleidson Rosalen Abib e Anderson Kimberly Dourado de Queiroz morreram em acidente na BR-364 (Reprodução/Redes Sociais)\nO motorista de caminhão Jhonatan Murilo Leite, de 22 anos, que causou o acidente que matou quatro policiais militares na BR-364, em Cachoeira Alta, no oeste de Goiás, ocorrido em 24 de abril de 2024, foi condenado a 52 anos de prisão por homicídio, em regime fechado, e também deverá pagar indenização de R$ 200 mil às famílias das vítimas, sendo R$ 50 mil para cada núcleo familiar.\nO julgamento, que começou às 8h30 de quinta-feira (16), durou quase 18 horas, segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).\nA defesa de Jhonatan, representada pela advogada Jhoanne Barbosa, afirmou que, como o réu havia sido absolvido na primeira sessão plenária, realizada em 16 de dezembro de 2025, irá recorrer da decisão.