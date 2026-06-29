Libério de Souza Ramos, de 57 anos, morreu após ser atropelado em Anápolis (Arquivo pessoal / Karina Souza)\nO motorista do transporte coletivo, Libério de Souza Ramos, de 57 anos, morreu após ser atropelado por um carro enquanto verificava o acidente em que se envolveu com um caminhão, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Ele chegou a ser socorrido e internado por 13 dias no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos. A filha da vítima pede justiça.\nO acidente aconteceu no dia 15 de junho, na Avenida Brasil Sul, segundo informou a sobrinha dele, Karina Souza, ao POPULAR. Libério morreu neste domingo, às 18h21, conforme informações do hospital.\nDe acordo com informações apuradas pela TV Anhanguera, o caminhão envolvido no acidente havia parado na via após ficar sem combustível. Conforme a investigação da Polícia Civil, o local teria sido sinalizado de forma inadequada, o que fez com que o ônibus da Urban, conduzido por Libério, atingisse a traseira do veículo.