-Motorista (1.3419606)\nUm motorista de ônibus de Senador Canedo identificado como Ubiratã Ferreira viralizou nas redes sociais após publicar vídeo contando que precisou repetir 10 vezes a resposta da mesma pergunta feita por passageiros sobre para qual terminal o ônibus estava indo (Assista acima).\n“Se o pessoal não acompanha o aplicativo, não sabe para onde está indo, se está indo para o Isidória ou para Senador Canedo. Aí o pessoal vem perguntar: ‘Motorista está indo para onde?’ Aí eu respondo: ‘Isidória’”, explica.\nSegundo o motorista, a mesma pergunta foi feita por 10 passageiros diferentes. “Deixei umas oito pessoas no ponto lá. Aí beleza. Estava falando alto, todo mundo estava acompanhando que estava indo para o Isidória”, explica.\nDe acordo com Ubiratã, depois que todos passaram, uma mulher foi até ele e fez a mesma pergunta. “A mulher perguntou de novo. Eu já tinha respondido 10 vezes, ela estava atrás e ouviu, mas perguntou novamente: ‘Motorista, tá indo para o Isidória?’, só fiz assim com a cabeça (balançou a cabeça para cima e para baixo). Aí ele respondeu: ‘Nossa pelo menos a cabeça balança né? Já que é mudo!”, relatou.