-VÍDEO: Boiada e a Porsche (1.3308880)\nUm motorista de um Porsche encontrou uma boiada em uma estrada de terra e um dos animais bateu no veículo. A cena foi registrada pelo próprio motorista com humor e leveza e publicado em suas redes sociais.\nNo vídeo, é possível ver o carro parado atrás de outro, quando uma boiada andava em direção ao veículo. “O que que você faz quando encontra um boiada no meio da estrada?” questiona o motorista Yuri Santana. Ele contou que ficou parado na estrada, esperando os animais passarem.\nPorsche bate em mureta do viaduto da Avenida T-63 e fica com a frente destruída; vídeo\nFerrari e pit dog: motorista para carro de luxo para pegar sanduíche e chama a atenção em redes sociais\nGoiânia ganha destaque em mercado de esportivos de luxo\nQuando a boiada passava, um dos animais deu uma cabeçada em outro, atingindo a lataria do carro. “Acho que meu erro foi ter caçado cumprimentado eles”, brincou. Apesar do animal ter atingido o carro, o motorista revelou que não teve arranhão.