Valdemir Sousa Soares (Arquivo pessoal/Karolina Alves )\nO motorista Valdemir Sousa Soares, de 37 anos, que foi uma das cincos vítimas de um acidente na GO-230, entre Padre Bernardo e Mimoso, no entorno do Distrito Federal, no domingo (9), morreu na véspera do aniversário, disse a irmã dele, Karolina Alves, ao POPULAR. Segundo ela, o irmão estava vindo para Goiás para passar o final de semana com os filhos.\nHoje (10) ele estaria completando 38 anos. O que era para ser festa é tristeza", contou a irmã.\nKarolina descreveu como era Valdemir para a família e amigos.\n"Ele era alegre, brincalhão. Era feliz. A felicidade era sua marca. Quem o conheceu, Valdemir ou Maranhão, como era conhecido, sabe o quanto ele era gente boa e de muitas amizades", relatou.\nMotorista de um dos carros envolvido em acidente que matou cinco pessoas na GO-230 tinha ido visitar os filhos, diz irmã