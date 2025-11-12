Valdemir Sousa Soares (Arquivo pessoal/Karolina Alves )\nO motorista Valdemir Sousa Soares, de 37 anos, que morreu em um acidente na GO-230, entre Padre Bernardo e Mimoso, no entorno do Distrito Federal, tinha vindo para Goiás para passar o final de semana com os filhos. Ao POPULAR, a irmã dele, Karolina Alves contou que Valdemir voltava para casa em Brasília quando se envolveu no acidente que matou outras quatro pessoas da mesma família. A Polícia Civil investiga o caso.\nMeu irmão era uma pessoa do bem e deixou filhos, irmãos, mãe e amigos. Tinha ido passar o final de semana com os filhos. Era um excelente pai, uma pessoa que por onde passava fazia amizades. Onde ele estava não existia tristeza”, afirmou a irmã.\nQuatro das cinco pessoas que morrem em acidente na GO-230 eram da mesma família\nCriança e mais quatro pessoas morrem em acidente na GO-230