-Homem passando pela passarela (1.3419950)\nUm motorista foi visto conduzindo o carro por uma passarela de pedestres na BR-060, em Acreúna, na região sul do estado. "Isso aí foi cachaça demais e peço desculpa aí para todo mundo aí, até para a população que gravou o vídeo", disse o suspeito em vídeo feito após o ocorrido.\nA Polícia Militar (PM) foi acionada por pessoas que estavam no local para atender a ocorrência. De acordo PM, após análise das imagens de monitoramento do local, o carro foi localizado e o motorista identificado.\nSegundo a polícia, como o suspeito foi localizado horas após o ocorrido, já sem estar na condução do veículo e sem sinais aparentes de embriaguez, não houve prisão em flagrante. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil para apuração, em tese, do crime de direção perigosa, em razão da utilização indevida da passarela destinada exclusivamente a pedestres.