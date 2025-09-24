A Justiça condenou a 8 anos e 8 meses de prisão em regime fechado o motorista Denisson Pereira Brito, de 41 anos, após atropelar e matar a aposentada Anália Antonia Mendanha, de 65 anos, em frente a uma distribuidora de bebidas em Goiânia. Denisson teria se envolvido em uma briga com quatro pessoas ao lado da esposa no estabelecimento e ao sair do local com o carro atingiu a vítima, que não tinha nenhuma relação com a confusão. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) já entrou com recurso para aumentar a pena.\nO crime aconteceu em maio de 2024, e a defesa tentou primeiro a absolvição do motorista ou pelo menos que fosse considerado um homicídio culposo (quando não há intenção), o que aliviaria ainda mais a punição. Entretanto, os jurados decidiram condená-lo por homicídio doloso com atenuantes por forte emoção, uma vez que ele estava envolvido em uma briga na qual sua esposa chegou a ser agredida. O júri concordou com a tese da acusação de qualificar o crime por não ter dado chance de a vítima escapar.