Lucinario Nunes Athayde, de 52 anos, foi indiciado nestaquarta-feira (22) pelo crime de homicídio doloso mediante dolo eventual. No dia 12 de julho, Lucinario, dirigindo uma caminhonete S-10, matou Henrique José Primo, de 72 anos, atropelado em frente a um bar, e logo em seguida atingiu o carro que levava Claudiney de Oliveira Rodrigues, de 39 anos, e o seu filho, Breno Kauã Pereira da Frota Rodrigues, de 13 anos, matando ambos, na cidade de Mineiros, no Sudoeste do Estado. O homem também foi indiciado pelo crime de embriaguez ao volante, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).\nO relatório final do inquérito policial, entregue pelo delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) Marcos de Oliveira Gomes, mostra que, após o atropelamento e o acidente, o indiciado foi submetido ao teste de etilômetro – conhecido popularmente como teste do bafômetro, que mede o nível de álcool no sangue do condutor de um veículo –, que apontou um alto teor de álcool no seu sangue. O teste apresentou resultado de 1,05 miligramas de álcool por litro (mg/L) de ar expelido, número muito maior que o índice de 0,4 mg/L aceito pelas autoridades –qualquer valor acima deste é caracterizado como crime, pelo Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).