-VÍDEO: Idoso embriagado (1.3443571)\nUm motorista foi preso após bater o carro contra um poste e ser flagrado dirigindo embriagado, em Anápolis, região central do estado. Ao ser abordado pelos policiais, o homem admitiu que havia bebido e ainda sorriu durante a abordagem.\nComo o nome do motorista não foi divulgado, O POPULAR não pode localizar a defesa para posicionamento. O espaço fica em aberto para manifestação.\nO caso aconteceu no domingo (9), durante um patrulhamento da Polícia Militar no setor Anápolis City. Segundo a corporação ao O POPULAR, os militares perceberam que o motorista estava dirigindo de forma desgovernada.\nUm vídeo gravado pelos policiais durante a abordagem e divulgado pela TV Anhanguera mostra o momento em que o motorista tem dificuldade para entrar na viatura. Nas imagens, um dos policiais pergunta se ele havia bebido alguma coisa. O homem responde: “Bebi, não vou mentir”.