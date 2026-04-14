O autônomo Manuel de Jesus da Silva Carneiro, de 46 anos, foi condenado a cinco anos de prisão em regime semiaberto pela morte do limpador de piscina Gleison Nildo de Araújo Pacheco, de 28 anos, em um acidente de trânsito na noite de 21 de fevereiro de 2025, em uma rua no Setor Estrela Dalva, em Goiânia. Manuel estava embriagado e invadiu a contramão para fazer uma ultrapassagem, colidindo seu carro - um VW/Gol - de frente com a moto da vítima, uma Honda CG Titan. Em interrogatório, o motorista admitiu que ingeriu seis latas de cerveja antes do acidente.\nGleison voltava de uma feira para a casa quando foi atingido pelo carro e morreu no local. O Gol e a moto ainda avançaram por alguns metros, sendo que o veículo de Manuel capotou na rua. O acusado conseguiu sair do carro e ficou no local até a chegada da Polícia Militar, fazendo o teste do bafômetro, que deu positivo, e sendo preso em flagrante em seguida. Ele saiu no dia seguinte da cadeia, após audiência de custódia. Duas pessoas foram arroladas como testemunha no processo, sendo que uma delas disse ter visto Manuel tentando a ultrapassagem na contramão.