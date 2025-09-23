Família que morreu no acidente na BR-153, em Campinorte. (Reprodução/Instagram Prefeitura de Jaú)\nO motorista envolvido no acidente que matou oito pessoas na BR-153, em Campinorte, na região norte de Goiás, já foi condenado ao pagamento de R$ 27 mil de indenização por danos materiais por provocar outro acidente que deixou feridos em 2018. A decisão cabe recurso. Ao POPULAR, o delegado responsável pelo acidente recente, Peterson Amin, informou que a dinâmica foi exatamente a mesma.\nEle estava em alta velocidade, com uma Hilux, bateu na traseira de um veículo e jogou esse veículo para fora da pista. A mulher que estava nele teve somente lesões corporais, por isso ele foi autuado só por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ela disse que ele estava embriagado, mas isso não ficou constatado”, disse o delegado.