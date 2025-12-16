-Motorista em correnteza (1.3350502)\nUm motorista ficou preso em um veículo ao tentar atravessar uma ponte durante uma enchente em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na segunda-feira (15). Ele foi resgatado pelos bombeiros sem ferimentos (veja vídeo acima).\nAo chegar ao local, a equipe constatou que se tratava de um automóvel GM/Corsa Sedan, com um ocupante em seu interior, em situação de risco iminente de morte", relatou o Corpo de Bombeiros.\nDe acordo com a corporação, o carro estava em uma baixada, sobre uma ponte de manilhas localizada em um córrego, que apresentava forte correnteza causada pelo transbordamento da calha.\n"A água passava por cima da ponte e havia, logo após, um desnível de aproximadamente 2,5 metros, com pedras e gabião, aumentando significativamente o risco de arrastamento do veículo", acrescentaram os bombeiros.